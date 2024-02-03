Aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek götürdü
Ardahan’da dondurucu soğukların başlamasıyla aç kalan kurtlar şehir merkezine indi. Bir kurdun, boğduğu köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kar yağışının ardından kent genelinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Aç kalan hayvanlar yerleşim yerlerine iniyor. Damal ilçesine bağlı Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşısına çıkan köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı. İlçeden iş dönüşü köye giderken bir kurdun köpeği boğduğu anlara şahitlik eden Ozan Güler, o anları cep telefonu ile kaydetti.
Görüntüde, kurdun boğduktan sonra sürüklediği köpeği, başka köpeklerin havlamasıyla bırakıp gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
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