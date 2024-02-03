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Hatay'da 400 metrelik yarık oluşan zeytinlik depremin simgelerinden oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma yol açtığı Hatay'da, yerli ve yabancı bilim insanların araştırma yaptığı zeytinlik alan, kente gelenlerin de görmek istediği yerlerden biri oldu Ailesiyle bölgeye gelen Sadık Açıkgöz: "Burayı gelip gördüğünüz zaman depremin ne kadar yıkıcı olduğunu anlıyorsunuz. Arada boşluk oluşan iki zeytinlik alan aslında tek bir bahçeydi"

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 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, zeytinlik alanda oluşan devasa yarık, depremin yıkıcı etkisinin en iyi görülebildiği yerler arasında bulunuyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde 400 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yarık oluştu.

Büyük yıkıma yol açan 6 Şubat'taki depremin etkisinin en iyi görülebildiği yerlerden biri olan zeytinlik, bölgede araştırma yapan yerli ve yabancı bilim insanlarının yanı sıra vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra başka illerden Hatay'a gelen vatandaşlar, zeytinliğin bulunduğu bölgeyi gezerek oluşan devasa yarığı görüntülemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Sadık Açıkgöz,depremlerin ardından oluşan yarığı görmek için zeytinliğin bulunduğu alana geldiğini söyledi.

Karşılaştığı görüntünün ürkütücü olduğunu belirten Açıkgöz, "Depremin etkisini anlamak isteyenlerin araziyi görmesi gerekiyor. Burayı gelip gördüğünüz zaman depremin ne kadar yıkıcı bir etkisinin olduğunu anlıyorsunuz. Arada boşluk oluşan iki zeytinlik alan aslında tek bir bahçeydi. Şu an ise arada büyük bir yarık oluşmuş." dedi.

- "Yaklaşık 100 ağacımızdan 50'si zarar gördü"

Oluşan yarık nedeniyle arazisi zarar gören Hüseyin Serttaş ise zor bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Bölgede depremin büyüklüğünün görülebildiğini anlatan Serttaş, "Depremde mahalle sakinleri bölgeden yeşil dumanların yükseldiğini söyledi, deprem sabahı baktığımızda ise alanda yarık oluştuğunu fark ettik." dedi

Tarım aletlerini alana geçiremedikleri için zeytin hasadını insan gücüyle yaptıklarını ifade eden Serttaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 100 ağacımızdan 50'si zarar gördü. Ortalama 250 kilogram zeytinyağı kaybı yaşamış olduk. Arazimizin de bir kısmını kullanamıyoruz. Orada da parça parça yarıklar var. Tarım aletlerimizi arazimize geçiremiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Ziya Elmacıoğlu da köy arazisinde oluşan yarığın depremin simgesi haline geldiğini bildirerek, "Dünyada burayı görmeyen, buraya gelmeyen gazeteci, bilim insanı, sivil toplum kuruluşu kalmadı. İnsanlar buraya gelerek depremin boyutunu görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Elmacıoğlu, arazideki yarık nedeniyle toprak sahiplerinin mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

# 6 Şubat, Altınözü, arazi yarık, deprem, Hatay, tepehan, yıl dönümü, zeytinlik

03 Şub 2024 - 15:46 AA Hatay- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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