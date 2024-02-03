Yeni aldığı araçla trafiğe çıktığı ilk gün kaza yaptı
Malatya’da yeni aldığı araçla trafiğe çıkan tır sürücüsü, ilk gününde kaza yaptı. Tır ile çarpılan otomobilin sürücüsü ise acısını unutup aracının derdine düştü.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu istasyon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan C.D. idaresindeki 02 AEF 895 plakalı Mercedes marka tır, kavşakta aniden önüne çıkan M.S.T. (68) yönetimindeki 44 KH 361 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan S.T. (52) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan tır sürücüsü yeni alınan aracın trafikteki ilk günü olduğunu belirtirken, sağlık ekiplerince ambulansa alınmaya çalışılan yaralı otomobil sürücüsü acısını unutup aracının derdine düştü. Aracının ne olacağını sorarak ambulansa binmek istemeyen yaralı sürücü ekiplerin otomobilin çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılacağını belirtmesiyle diğer yaralı S.K. ile birlikte ambulansa alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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