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HAVELSAN geliştirdiği yerli yapay zeka platformu MAIN’i tanıttı

HAVELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka platformu MAIN, düzenlenen programla tanıtıldı.

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HAVELSAN, yapay zeka ve bilişim teknolojileri alanındaki en son yeniliklerini ve MAIN ürününü HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirilen Yapay Zeka Konferansı ile tanıttı. Konferansta MAIN’in demo gösteriminin yanı sıra sektörün önde gelen isimlerinin konuşmaları ve interaktif oturumlar gerçekleşti.

MAIN’in HAVELSAN tarafından geliştirilen bir yapay zeka platformu olduğuna dikkati çeken HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, “MAIN, üzerinde kurumların kapalı ağdaki verileri veya internet tabanını açık kaynak veriler toplayarak anlamlı sonuçlar çıkaran büyük bir dil modelidir. MAIN herhangi bir API’den çağrı yapan bir araç değildir. Herhangi bir yerle bir bağlantısı yoktur. İçerisinde geliştirilen kodlar tamamen ya açık kaynak tabanlı ya da HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir bağımlılığı yoktur platformumuzun” ifadelerini kullandı.

Özkan konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz HAVELSAN olarak çoğunlukla kamu kurumlarının ihtiyaçlarına dönük çalışıyoruz. Dolayısıyla kamu kurumlarımızın üzerindeki yükü hafifletmek, vatandaşın kamu kurumuyla olan iletişiminde vatandaş memnuniyetini artıracak hizmetleri sağlamak bizim birincil amacımız. Dolayısıyla da bu alana hizmet edeceğiz öncelikle. Bizim mühendislerimizin yeteneği oldukça iyi. Biz bu çalışmaları dünyayla eş zamanlı olarak yapabilecek durumdayız. Kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen arkadaşları bu yıl içerisinde açacağımız MAIN Akademi’ye de bekliyoruz. Onlara burada kişisel gelişimlerini sağlayacak, aynı zamanda da üretmelerine imkan sağlayacak bir laboratuvar ortamı sunacağız. Meraklı olan arkadaşları bekleriz.”

MAIN’ın yıl içerisinde kamu kurumlarında kullanılacağını belirten Özkan, “Başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla görüşmelerimiz var. Buralarda yerini alacak diye umut ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

01 Şub 2024 - 18:58 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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