Kapadokya’dan Gezeravcı’ya soru: "Heykeller uzaydan görünüyor mu?"
Nevşehir’de Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından 2007 ve 2009 yıları arısında yapılan ve uzaydan bile görüneceği iddia edilen değişik şekil ve figürdeki taşlar merak konusu oluşturdu.
Dünyanın çeşitli ülkelerine, uzaydan bile görülebileceğini iddia ederek heykeller yapan Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers, Türkiye’de Kapadokya bölgesine 400 metre yüksekliğindeki kel tepeye ’Hayatın Ritmi’ adlı dev heykeller ve bazı figürler yaptı. Kainatta ’Taşlarla Fısıldayan Adam" olarak da bilinen Avustralyalı heykeltıraş Rogers’in, Kapadokya bölgesine yaptığı bu heykel ve taş figürlerin uzaydan görünüp görünmediği bölgede merak konusu oldu. Nevşehir’de yaşayan Ahmet Bölükbaşı isimli bir vatandaş da Türkiye’nin ilk Uzay Astronotu Alper Gezeravcı’ya seslenerek, “Uzaydan bir bak bakalım. Bizim kel tepe görünüyor mu?” dedi.
Ahmet Bölükbaşı İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers, 2008 yılında Türkiye’de Kapadokya bölgesine bulunan Kel tepeye bazı taşlar ve figürler koydu. 12 metreyi bulan taşların üzerine değişik yazılar yazdı. O zaman denilene göre uzaydan bakıldığında, dünyada iki yer gözükecekmiş. Bunlardan birisi Çin Setti, diğeri ise bu Kel Tepeymiş. Karşıda Erciyes Dağı olmasına rağmen oranın görünmediği ancak buranın görüneceği söylendi. Benim de aklıma geldi. Uzaya giden astronotumuz Alper Gezeravcı’nın Ağrı dağının fotoğrafını çekeceğini duymuştum. Kendisinden rica ediyorum, uzaydan dünyaya baktığı zaman Kapadokya bölgesinde bulunan Kel Tepeyi görebiliyor mu? Yoksa Rogers bizi aldattı mı?” şeklinde konuştu.
ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel BayiiTel. 0 538 0970439
ELEMAN ARANIYOR
KİRALIK DAİRE
ŞAHİN TEPESİNDE AYNI APARTMANDA KİRALIK UYGUN FİYATLI 2 ADET DAİREİMRAN ZEDELİ̇
SATILIK ÜÇ KATLI EV
SAHİBİNDEN KIZILCAOBA MAH. ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ ARKA BAHÇESİ BARIŞ SOK. DOĞALGAZLI KOMBİLİ 3 DAİRELİ BİNA KOMPLE SATILIK 380 metrekare arsa üzerinde 5...OĞUZ ŞAHİ̇N
EV İŞLERİNDE YARDIMCI BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Elbistan Osmanlı Konutlarında bulunan evimizde iki haftada bir hafta içi herhangi bir gün olabilir yarım günlüğüne, bazen de tam günlüğüne gelip temiz...
DEVREN SATILIK GÜZELLİK SALONU
Halit Solak / SATILIK ARSA
Kızılcaoba Mahallesi Dulkadiroglu Caddesi Cadde Üzeri, Orman İşletme Yakını, Ticari Alan 268 / 82.parsel 384 metrekare Fiyatı 4.800.000 TLHALİT SOLAK...0536 525 99 22.