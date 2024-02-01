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1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında “Kafes” Operasyonları kapsamında 420 Organize Suç Çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen “Kafes” Operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerel olmak üzere toplam 420 Organize Suç Çetesinin çökertildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen “Kafes” Operasyonları kapsamında; 11’i uluslararası, 14’ü ulusal, 56’sı bölgesel ve 339’u yerelolmak üzere toplam 420 Organize Suç Çetesi çökertildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz.

420 Organize Suç Çetesi içerisinde; 6’sı uluslararası, 2’si ulusal, 13’ü bölgesel ve 121’i yerel olmak üzere 142’si Nitelikli Silahlı Organize Suç Çetesi; suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında, 420 Organize Suç Çetesinin; 270’i Organize Suç, 128’i Narkotik Suç ve 22’si ise Siber Suç çetesi çökertildi. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polisimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için Organize Suç Örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz."

01 Şub 2024 - 09:15 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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