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Depremi yaşayan öğretim üyesinden afeti anlatan çalışma

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin büyük yıkım yaşattığı Hatay’da afeti yaşayan Öğretim Üyesi Zeynep Gönülay Çalımlı, geçen sürede o günleri hatırlatan yağlı boya resimler hazırlayarak, sergi açtı.

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Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Gönülay Çalımlı, 16 eserin yer aldığı 24 parçadan oluşan ’Arafta’ yağlı boya resim sergisinin ortaya çıkış hikayesini anlattı. 6 Şubat depremine Hatay’da ailesi ile birlikte yakalandığını ve sonraki süreçte Mersin Erdemli’ye geldiğini belirten Çalımlı, o günleri anlatan yağlı boya çalışması yaptığını kaydetti.

Serginin kendisi için anlamının büyük olduğunu belirten Çalımlı, "İsmi ’Arafta.’ Çünkü depremden sonra ben bir arafta kaldım. Nerede olduğumu bilemedim. Duygusal bir boşluk yaşadım. İlk 3 ay zaten kayıplarımız çok oldu. Arkadaşlarımızı, eşlerimizi, dostlarımızı çok kaybettik. Öğrencilerimi kaybettim. Çok ağır bir duygusal yoğunluk yaşadığım için kendimi sanatla ifade etmek istedim" dedi.

"Bazı şeylerin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum"

Depremde yaşanılanların unutulmaması gerektiğini ve sanat sayesinde görselleştirilerek hafızalara kazınabileceğini düşündüğünü aktaran Çalımlı, "Türk milleti olarak biz çok unutkanız. Çok çabuk unutuyoruz. Bazı şeylerin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı görselleştirerek belki hafızalara kazınabileceğini düşünmekteyim. Ne kadar farklı görünsek de zengin olsak da fakir olsak da aynı konumda, aynı gemide kaldık. Aynı şekilde bakmak zorunda kaldık dünyaya. Burada ne zenginlik, ne fakirlik, ne etnik kimlik ya da başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Ben burada göz renklerini değiştirerek bunu anlatmaya çalıştım. Mavi gözlü olsak da, yeşil gözlü olsak da, kahve gözlü olsak da, zengin olsak da, fakir olsak da aynı yerde kaldık. Onu anlatmak istedim orada da" şeklinde konuştu.

"Kendimi parça parça hissediyorum"

Sergide bulunan eserlerin anlamlarından da söz eden Çalımlı, "16 tane eserim var ve 24 parçadan oluşuyor. Eserlerin isimlerinde ayrıca parça isimleri çok geçmekte. Kendimi parça parça hissediyorum. Belki bunu da anlatmak istedim o yüzden çok parçalı eserler düşündüm. ’Paramparça’ serim var. Duygusal olarak ’Kalp’ serim var. Kalbin duvarlar içerisinde sıkıştığı görüntüler benim kalbimi çok yaraladı. Duvarlardaki çatlaklardan esinlendiğim ’Duvar’ serim var. Ne kadar çok duyulursa o kadar iyi olacağını düşünmüştüm. Çünkü bir şeyler ne kadar çok anlatılırsa o kadar çok akılda kalıyor. Bu sebepten yoğun ilginin olmasına çok memnun oldum" şeklinde konuştu.

"Yeğenimle gurur duyuyorum"

Ortaya çıkardığı sanat eserlerinden dolayı yeğeni ile gurur duyduğunu belirten Kiraz Kaya ise, "Yeğenime başarılar diliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Gurur duyuyorum onunla sanat eserleri ortaya çıkardığı için. Çok seviyorum ben yeğenimi. Zaten biz 6 Şubat’tan bu yana yeğenim yaşadığı için biz her gün deprem olayını yaşıyoruz. Şu anda bile tüylerim diyen diken oldu, Allah kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile birçok davetlinin katılımı ile 5 gün açık kalacak olan sergininin açılışı gerçekleştirildi.

31 Oca 2024 - 12:34 İHA Mersin- Eğitim & Kültür

Mahreç  İha

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