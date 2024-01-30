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Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneğinden sorumluluk bilinciyle hareket etme mesajı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, “Gaziler olarak milletimize karşı sorumluluk bilinci ile ahlaki ve yasal olmayan hiçbir söylemin içinde olmayacağımızı, aziz milletimize yakışır şekilde her zamanki kararlığımızla devletimizin yanında yer almaya ve aynı dik duruşu göstermeye devam edeceğimizi bildiririz” dedi.

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Gazi er ve erbaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde aldıkları aylıkların yetersiz olduğunu belirterek eylem yapmıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise söz konusu eylem ile ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıkladı. Söz konusu eyleme karşı çıktıklarını belirten Işık, “Şehitliğin ve gaziliğin maneviyatına zarar verecek, uğruna can verdiğimiz vatan, bayrak ve hissiyatımızı zedeleyecek hiçbir eylem ve söylemin bugüne kadar yanında olmadık ve olmayacağız da” ifadelerini kullandı.

“Ahlaki ve yasal olmayan hiçbir söylemin içinde olmayacağız”

Sorunların istişare ile çözümleneceğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

“Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ile yapılan görüşmelerde iletmiş olduğumuz sorunlarımız ile ilgili çalışmaların başlatılacağı bakanımız tarafından belirtilmiştir. Şehit aileleri ve gaziler olarak milletimize karşı bu sorumluluk bilinci ile ahlaki ve yasal olmayan hiçbir söylemin içinde olmayacağımızı, aziz milletimize yakışır şekilde her zamanki kararlığımızla devletimizin yanında yer almaya ve aynı dik duruşu göstermeye devam edeceğimizi bildiririz.”

30 Oca 2024 - 23:25 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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