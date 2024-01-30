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Enkaz kentin duvarları kadın eliyle renklendi

Depremin vurduğu Hatay’da hasarlı binaların duvarları, sanatçı Çağla Köseoğlu’nun yaptığı çizimlerle renklendi.

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Depremin vurduğu Hatay’da hasarlı binaların yıkımlarında sona gelindi. Enkaz kent Antakya’da yıkımlarının gerçekleştirilmesi beklenen hasarlı binalara sanatçı Çağla Köseoğlu’nun eli değdi. Hasarlı binalarda 20 farklı noktaya ayçiçeği başta olmak üzere çeşitli çizimler yapan Köseoğlu’nun çalışmalarıyla enkaz kent renklendi.

Çağla Köseoğlu, Antakya’da umut olduğunu göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptığını belirterek, “Antakya’nın duvarlarını renklendiriyoruz. Griliği renklerle boyuyoruz diyerek yola çıktık. İnsanlar duvarlardaki çalışmaları gördükçe mutlu oldu. İnsanlar mutlu olduğu için çizmeye devam ettim. İlk çalışmamda bir kız çocuğu gelerek kendi konteynerlerinin önünü de boyamamı istedi. Onun mutlu olduğunu gördüğümde başka insanların da mutlu olabileceğini düşündüm. Umutsuzluğun içinde umarım umut olur. Gören insanlardan ’bütün kenti boya kızım’ diyen amca oldu. Bu mahallenin muhtarı güneş yapmamı istedi, güneşin kendileri için yeniden doğacağını göstermek için. Ben de güne bakan yaptım, buradaki insanların güneşe bakması için. Umarım tekrar hep birlikte toparlanacağız, Antakya’yı unutturmamamız gerekiyor. Bunu görecekler burada tekrar yaşam var” ifadelerini kullandı.

30 Oca 2024 - 14:10 İHA Hatay- Yaşam

Mahreç  İha

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