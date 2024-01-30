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65 kişiye mezar olan apartmanın yerle bir olma anı asrın felaketinin büyüklüğünü gözler önüne serdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Sahil Apartmanı’nın aylar sonra ortaya çıkan yerle bir olma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, felaketin büyüklüğünü güzler önüne serdi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da birçok bina yerle bir olmuş ve 25 bin insan hayatını kaybetmişti. 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat gecesi yerle bir olan Sahil Apartmanı’nın yerle bir olma anına ait görüntüler aylar sonra ortaya çıktı. Görüntülerde; 65 kişiye mezar olan 6 katlı 2 bloktan oluşan binanın beşik gibi sallanarak yerle bir olduğu görüldü. Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne seren binadan geriye ise arazi kaldı.

“İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler”

6 Şubat depremlerinde zor anlar yaşadığını ifade eden Arzu Yavuz (45), Eda ve Sahil apartmanlarının depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığını belirterek, “İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler. Allah kimsenin başına getirmesin. Bir kişinin kurtulduğunu tahmin ediyorum. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama çok eski değildi” dedi.

“Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü”

Depremin ilk 15 saniyesinde Sahil Apartmanı’nın yıkıldığını söyleyen esnaf Çağrı Gürpınar (32), “6 Şubat’a kadar Sahil ve ileride Eda Apartmanı olarak iki yüksek binamız vardı. Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü. Eski binalardı. Depremin şiddetine dayanamadılar ve çöktü. Tam net rakamı bilmiyorum ama 60 - 80 kişi öldü diyorlar. Apartmanın enkazından da 4 veya 5 kişi sağ çıktı” ifadelerini kullandı.

# Kahramanmaraş, Allah, 6 Şubat

30 Oca 2024 - 12:33 İHA Hatay- Asayiş

Mahreç  İha

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