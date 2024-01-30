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Devlet Bahçeli: "Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız"

Devlet Bahçeli: "Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız"

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-Devlet Bahçeli:

-"Önümüze fitne bariyerleri koyanları kırıp geçeceğiz"

-"Çırpınışları boşunadır. 31 Mart’ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz"

30 Oca 2024 - 12:12 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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