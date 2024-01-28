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Askeri üs bölgesi yolunda 2 metreyi bulan karda zorlu çalışma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan askeri üs bölgesi yolunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Yüksekova-Şemdinli ilçeleri arasında bulunan Haruna bölgesindeki üs bölgesi yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği yolda Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 2 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar.

28 Oca 2024 - 18:50 İHA Hakkari- Çevre

Mahreç  İha

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