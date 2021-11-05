Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Tarım Kredi Kooperatif Market Elbistan Şubesi hizmete açıldı
Tarım Kredi Kooperatif Market Elbistan...
Öğrencilerin projeleri TÜBİTAK fuarında sergilendi
Öğrencilerin projeleri TÜBİTAK fuarında sergilendi
Nurhak’ta İki Millet Konağı Tamamlandı
Nurhak’ta İki Millet Konağı Tamamlandı
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için 3.doz uygulaması başladı
Çift doz BioNTech aşısı olanlar...
Elbistan ‘mavi’ kategoriye adım adım ilerliyor
Elbistan ‘mavi’ kategoriye adım adım...
banner191
banner162

Zöhre General 92 yaşında

Zöhre General 92 yaşında
banner167

Kalaycık Mahallesi’nden merhum İmam Hasan General’in eşi, Karaelbistan Mahallesi’nden Durdu Hoca’nın kızı, Eşe, Haydar, Hatice, Sariye, Ayşe,  Mehmet Ali ve Halit kardeşlerin kardeşi, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Cuma General’in yengesi, İsminaz, İrfan, Fikri, Mehmet, Kemal, Bayram ve Kerim General kardeşlerin annesi Zöhre General vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Kasım Cuma günü Cuma namazına müteakip Ulu Cami’ind enamazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi eski Esentepe ilkokulu bahçesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 224 3746 oğlu İrfan

0538 314 9595 oğlu Mehmet

0541 249 5746 oğlu Kerim

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Zöhre General 92 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.