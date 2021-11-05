Zöhre General 92 yaşında

Kalaycık Mahallesi’nden merhum İmam Hasan General’in eşi, Karaelbistan Mahallesi’nden Durdu Hoca’nın kızı, Eşe, Haydar, Hatice, Sariye, Ayşe, Mehmet Ali ve Halit kardeşlerin kardeşi, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Cuma General’in yengesi, İsminaz, İrfan, Fikri, Mehmet, Kemal, Bayram ve Kerim General kardeşlerin annesi Zöhre General vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Kasım Cuma günü Cuma namazına müteakip Ulu Cami’ind enamazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi eski Esentepe ilkokulu bahçesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0543 224 3746 oğlu İrfan
0538 314 9595 oğlu Mehmet
0541 249 5746 oğlu Kerim