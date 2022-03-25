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Zeynep Hayvalı (60)

Zeynep Hayvalı (60)
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Aslen Çoğulhan Kasabasından Mehmet Tahir ve Sakine kızı,Ramazan Hayvalı Eşi,Yıldıray,İbrahim,Alev,Emiş Kardeşlerin annesi, Esnaf Şeref, Eşref, Mehmet Hayva kardeşlerin ablası Aynur, Nilüfer, Ayten kardeşlerin ablası Öğretmen Şıhhamit Gül ve Feti doğanın kayınvalidesi Zeynep Hayvalı 25/03/2022 tarihinde İkindi namazına müteakip ulu camide kılınıp gariplik mezarlıgına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i  Battalgazi mah Çatova sokak kendi hanesi okunacaktır.

Taziye telefonları:

 Oğlu:Yıldıray Hayvalı:0544 322 36 46

Kardeşi:Eşref Hayva :0543 223 44 70

Kardeşi :Şerafettin Hayva:0542 422 44 74

 Eniştesi:Şıhhamit Gül :0505351 25 72

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