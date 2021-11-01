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Zeyne Bulut Aslaner 79 yaşında

Zeyne Bulut Aslaner 79 yaşında
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Berktaş kabilesinden Merhum  Hatice ve Yusuf'un Kızı, Afşinli Ramazan Aslaner'in eşi, Vildan, Ayşe, Zeynep, Merva, Derya, Esra, Mehmet, Ali, Murat, Yusuf, Bünyamin ve Sanayii esnaflarından Ahmet, Medet Aslaner'in annesi Zeyne Bulut Aslaner vefat etmiştir. 

Cenazesi 01 Kasım 2021 Pazartesi günü ikindi namazından sonra Afşin Asri mezarlığında namazı kılınarak, Afşin Asri mezarlığına defnedilecektir. 

Taziye Telefonu 
Medet Aslaner: 0541 410 90 50 
Ahmet Aslaner: 0537 470 87 01
Yusuf  Aslaner: 0532 599 97 43

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Anahtar Kelimeler:
Zeyne Bulut Aslaner 79 Yaşında
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Niyazi CERİTLİ 3 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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DERVİŞ DOĞAN 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ali Akarsu İstanbul 30 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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