Zeyne Bulut Aslaner 79 yaşında

Berktaş kabilesinden Merhum Hatice ve Yusuf'un Kızı, Afşinli Ramazan Aslaner'in eşi, Vildan, Ayşe, Zeynep, Merva, Derya, Esra, Mehmet, Ali, Murat, Yusuf, Bünyamin ve Sanayii esnaflarından Ahmet, Medet Aslaner'in annesi Zeyne Bulut Aslaner vefat etmiştir.
Cenazesi 01 Kasım 2021 Pazartesi günü ikindi namazından sonra Afşin Asri mezarlığında namazı kılınarak, Afşin Asri mezarlığına defnedilecektir.
Taziye Telefonu
Medet Aslaner: 0541 410 90 50
Ahmet Aslaner: 0537 470 87 01
Yusuf Aslaner: 0532 599 97 43
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah