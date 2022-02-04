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Zeliha Pişkin 47 yaşında

Zeliha Pişkin 47 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden Hacı ve Nuriye Pişkin’in gelini, Büyük yapalak mahallesinden Hacı ve Döndü Ülger ailesinin kızı,  Gökhan Pişkin’in eşi, merhum Mevlüt , İsmet ve Gürcü Sena Ülger kardeşlerin kardeşi,Murat Pişki’in annesi, Malik, Sıddık, Numan,Dadı, Mehmet, Sercan ve Gülen kardeşlerin hallaları Zeliha Pişkin vefat etmiştir.
4 Şubat 2022 Cuma namazından sonra ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba  mahallesi eski diş hastanesi karşısında kendi hanesi okunacaktır.

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Zeliha Pişkin 47 Yaşında
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