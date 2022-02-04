Zeliha Pişkin 47 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Hacı ve Nuriye Pişkin’in gelini, Büyük yapalak mahallesinden Hacı ve Döndü Ülger ailesinin kızı, Gökhan Pişkin’in eşi, merhum Mevlüt , İsmet ve Gürcü Sena Ülger kardeşlerin kardeşi,Murat Pişki’in annesi, Malik, Sıddık, Numan,Dadı, Mehmet, Sercan ve Gülen kardeşlerin hallaları Zeliha Pişkin vefat etmiştir.

4 Şubat 2022 Cuma namazından sonra ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba mahallesi eski diş hastanesi karşısında kendi hanesi okunacaktır.