(Zeki Hoca) Zeki Gerek 72 yaşında

Doğan mahallesinden Mıstık ve Elif Gerek ailesinin oğlu, İstanbul'da işadamı Doğan Gerek, merhum Durdu, İsmail ve Ramazan Gerek kardeşlerin kardeşi, Remzi Gerek'in amcaoğlu, Öğretmen Zeki Gerek ikamet ettiği Kahramanmaraş'ta vefat etmiştir.

Cenazesi 20 Ekim 2021 Çarşamba günü öğle namazından sonra Doğan Camii de cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0 506 307 45 67 abisi Doğan Gerek

0 533 410 14 97 yeğeni İlkay Gerek