Zeki Durmaz 63 yaşında

Ömer ve Gülcehan Durmaz ailesinin oğlu, Seher Durmaz’ın eşi, Fethi ve Muammer Durmaz’ın kardeşi, Muhammet, Ceren, İpek, Eylül, Selen ve Sevtap Durmaz kardeşlerin babası, Halil ve Yaşar Dal’ın dayısının oğlu Zeki Durmaz vefat etmiştir. Cenaze namazı, 30 Kasım 2021 Salı günü öğle namazına müteakip Pınarbaşı Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Kardelen Sitesi B Blok’ta okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0543 772 0062 kardeşi Fethi.