Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistanspor, Andırın’dan puansız döndü
Elbistanspor, Andırın’dan puansız döndü
Trafik cezaları, vergi ve harçlara cep yakacak zam  
Trafik cezaları, vergi ve harçlara...
Gökyüzündeki kirlilik battaniyesini yağmur ve rüzgar kaldırdı
Gökyüzündeki kirlilik battaniyesini yağmur ve...
Elbistanlı akademisyenden NFT koleksiyonu
Elbistanlı akademisyenden NFT koleksiyonu
Stoktaki un bitene kadar halk ekmeğe zam yapılmayacak
Stoktaki un bitene kadar halk...
banner191
banner162

Zeki Durmaz 63 yaşında

Zeki Durmaz 63 yaşında
banner167

Ömer ve Gülcehan Durmaz ailesinin oğlu, Seher Durmaz’ın eşi, Fethi ve Muammer Durmaz’ın kardeşi, Muhammet, Ceren, İpek, Eylül, Selen ve Sevtap Durmaz kardeşlerin babası, Halil ve Yaşar Dal’ın dayısının oğlu Zeki Durmaz vefat etmiştir. Cenaze namazı, 30 Kasım 2021 Salı günü öğle namazına müteakip Pınarbaşı Cami’inde kılınacaktır. Cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Kardelen Sitesi B Blok’ta okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 772 0062 kardeşi Fethi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Zeki Durmaz 63 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.