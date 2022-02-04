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Zekeriye Doğan

Zekeriye Doğan
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Afşin ilçesi Alemdar Mahallesinden merhum Bayram ve Ayşe Doğan’ın oğlu, Hatice Doğan’ın eşi, Ali Bayram ve Samet Doğan’ın babası, hastane personeli Mehmet, Doğan, Yunus, Bedir, Zübeyde ve Doç. Dr. Adil Doğan’ın kardeşi, Eczacı Sebahattin Doğan’ın amcası Zekeriye Doğan vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Şubat Cuma günü ikindi namazına müteakip Alemdar Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Elbistan’da Yeşilyurt Mahallesi TOKİ Cami karşısı Kardelen Apartmanında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Yunus Doğan     : 0543 476 8090

Mehmet Doğan   : 0505 484 4883

Adil Doğan          : 0505 484 4813

Bedir Doğan       : 0546 646 2936

Sebahattin Doğan : 0506 998 4429

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