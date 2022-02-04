Afşin ilçesi Alemdar Mahallesinden merhum Bayram ve Ayşe Doğan’ın oğlu, Hatice Doğan’ın eşi, Ali Bayram ve Samet Doğan’ın babası, hastane personeli Mehmet, Doğan, Yunus, Bedir, Zübeyde ve Doç. Dr. Adil Doğan’ın kardeşi, Eczacı Sebahattin Doğan’ın amcası Zekeriye Doğan vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Şubat Cuma günü ikindi namazına müteakip Alemdar Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Elbistan’da Yeşilyurt Mahallesi TOKİ Cami karşısı Kardelen Apartmanında okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Yunus Doğan : 0543 476 8090
Mehmet Doğan : 0505 484 4883
Adil Doğan : 0505 484 4813
Bedir Doğan : 0546 646 2936
Sebahattin Doğan : 0506 998 4429