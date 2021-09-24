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Zahide Nakıboğlu 88 yaşında,

Zahide Nakıboğlu 88 yaşında,
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Nakıblar kabilesinden Vergi Dairesinden emekli merhum İbrahim Nakıboğlu'nun eşi, Çardak'tan İbrahim ve Mercan Genel ailesinin kızı, Ferruh, Naci (Fatih) Fefhi, Saadet, Sacide ve Sevin kardeşlerin annesi, Fahrettin Doğuç, Emin Gürsoy ve Yalçın Erten'in kayınvalidesi 12 torun ninesi Zahide Nakıboğlu vefat etmiştir.

Cenazesi 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Göksun Çardak mahallesinde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Elbistan Kızılcaoba mahallesi Yeni Camii karşısı Sefa Gross market üzerinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 544 899 15 36 oğlu Ferruh

0 505 246 38 21 oğlu Fatih

0 530 637 69 45 oğlu Fethi

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Anahtar Kelimeler:
Zahide Nakıboğlu 88 Yaşında
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