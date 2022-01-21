Zahide Kılınç 84 yaşında
İğde mahallesinden Merhum Salman Ali ve Hatun Çam'ın kızı, aşağı Ortaören mahallesi Topallar kabilesinden Hüsnü Kılınç'ın eşi, Halil, Selami, Mehmet, Gönül, Saime, Emine ve Sibel Kılınç kardeşlerin annesi Zahide Kılınç vefat etmiştir. Cenazesi 21 Ocak 2022 Cuma namazından sonra Karaelbistan mahallesi Bilal Habeşi camiinden (YSE karşısı) kilınarak, Karaelbistan mahallesi mezarlığına defnedilecektir. Taziye yeri Karaelbistan mahallesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Halil Kılınç 0545 815 52 11
Oğlu Selami Kılınç 0543 241 34 38
Oğlu Mehmet Kılınç 0533 616 33 74
Zahide Kılınç 84 yaşında
21 Ocak 2022 Cuma 09:11
Zahide Kılınç 84 yaşında
Merhume ye Allah'tan rahmet, Tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.