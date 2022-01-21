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Zahide Kılınç 84 yaşında

Zahide Kılınç 84 yaşında
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Zahide Kılınç 84 yaşında
İğde mahallesinden Merhum Salman Ali ve Hatun Çam'ın kızı,  aşağı Ortaören mahallesi Topallar kabilesinden Hüsnü Kılınç'ın eşi,  Halil,  Selami,  Mehmet, Gönül,  Saime,  Emine ve Sibel Kılınç kardeşlerin annesi Zahide Kılınç vefat etmiştir.  Cenazesi 21 Ocak 2022 Cuma namazından sonra Karaelbistan mahallesi Bilal Habeşi camiinden (YSE karşısı) kilınarak,  Karaelbistan mahallesi mezarlığına defnedilecektir. Taziye yeri Karaelbistan mahallesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar: 
Oğlu Halil Kılınç 0545 815 52 11 
Oğlu Selami Kılınç 0543 241 34 38
Oğlu Mehmet Kılınç 0533 616 33 74

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Zekai Kılınç 8 saat önce

Merhume ye Allah'tan rahmet, Tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Derviş Doğan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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sultan pamuk(şahin) 6 saat önce

innâlillahveinnââileyhirââciuunn, başta sibel abla ve gönül abla olmak üzere tüm kılınç ailesinin başı sağolsun, Allah rahmet eylesin,mekanını cennet eylesin,zahide teyzenin

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Ömer Kurtdede 4 saat önce

Allah rahmet eylesin möelanı cennet olsun

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Haki ekici 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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