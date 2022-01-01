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Yusuf Kısacık

Yusuf Kısacık
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Güvercinlik Mahallesinden merhum Hacı Mehmet ve Döndü Kısacık’ın oğlu, Recep Kısacık, Perdane Yıldırım, Raziye Türkücü, Sermin Geçici ve Nazife Ayaz kardeşlerin abisi, Ayhan ve Gökhan Kısacık ile Handan Yıldırım, Gülhan Ağır, Gökhan Garipardıç, Sevcan Yener ve Tuğba Uğucu kardeşlerin babası, Öztürk Yıldırım, Adem Ağır, Mesut Garipardıç, Ahmet Uğucu ve Veysel Yener bacanakların kayınbabası emekli öğretmen Yusuf Kıcacık vefat etmiştir. Cenaze namazı, 1 Ocak Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Güvercinlik Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, erkekler için Esenteoe Mahallesi taziye evinde, kadınlar için de Esentepe Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0505 388 6498 oğlu Gökhan

0507 238 4538 oğlu Ayhan

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Yusuf Kısacık
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