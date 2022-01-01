Yusuf Gözüaçık 38 yaşında

Çatova mahallesi Gözüaçıklar kabilesinden rahmetli Mehmet ve Mine GÖZÜAÇIK ailesinin ve köyümüzde Duranoğlu Üsün namı İle tanınan rahmetli Hüseyin ve Arefe KOCAMAN ailesinin torunu, eski bakkallardan rahmetli Cuma ve rahmetli Gülnaz GÖZÜAÇIK ailesinin oğlu, Mehmet, Lütfi, Hüseyin Yakup GÖZÜAÇIK ve Özay kardeşlerin kardeşi, mevlüt Yıldırım damadı YUSUF GÖZÜAÇIK 38 yaşında 01.01.2022 Cumartesi günü geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu hakka yürümüştür.

Taziye için telefon

Mehmet Gözüaçık

0 544 853 76 70

Hüseyin Gözüaçık

0 544 938 39 60

Yakub Gözüaçık

0 542 594 23 88 Lütfü Gözüaçık 0543 586 74 40