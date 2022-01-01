Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Devlet korumasında yetişen Afşinli Zümra’nın hayali gerçeğe dönüştü
Devlet korumasında yetişen Afşinli Zümra’nın...
Ekinözü yeni yıla depremle uyandı
Ekinözü yeni yıla depremle uyandı
Elbistanlılar 2022’den ne bekliyor?
Elbistanlılar 2022’den ne bekliyor?
Vali Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan, Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı çıktı
Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan, Hatay...
banner191
banner162

Yusuf Gözüaçık 38 yaşında

Yusuf Gözüaçık 38 yaşında
banner167

Yusuf Gözüaçık 38 yaşında

Çatova mahallesi Gözüaçıklar kabilesinden rahmetli Mehmet ve Mine GÖZÜAÇIK ailesinin ve köyümüzde Duranoğlu Üsün namı İle tanınan rahmetli Hüseyin ve Arefe KOCAMAN ailesinin torunu, eski bakkallardan rahmetli Cuma ve rahmetli Gülnaz GÖZÜAÇIK ailesinin oğlu, Mehmet, Lütfi, Hüseyin Yakup GÖZÜAÇIK ve Özay kardeşlerin kardeşi, mevlüt Yıldırım damadı YUSUF GÖZÜAÇIK 38 yaşında 01.01.2022 Cumartesi günü geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu hakka yürümüştür.

Taziye için telefon

Mehmet Gözüaçık 

0 544 853 76 70

Hüseyin Gözüaçık

0 544 938 39 60

Yakub Gözüaçık

0 542 594 23 88 Lütfü Gözüaçık 0543 586 74 40

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.