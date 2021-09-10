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Yusuf Çocuk

Yusuf Çocuk
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Yusuf Çocuk

Çoğulhan Mahallesi’nden merhum Mustafa ve Arefe Çocuk ailesinin oğlu, Sultan, Mustafa, İnan, Özge, Erdal ve Arefe kardeşlerin babası, Nazik, Hacer, Feruz ve Güllü kardeşlerin kardeşi, Ali Bulut, Mustafa Durdu, Cabbar Bozkurt ve Mustafa Kara bacanakların kayınbiraderi Yusuf Çocuk vefat etmiştir. Cenazesi, 11 Eylül Cumartesi günü öğle namazına müteakip Hocazade Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Semerkant Caddesi Birlik Kent Sitesi’ndeki hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0536 737 2132 yeğeni Mutlu Durdu

0544 404 9403 yeğeni Uğur Bulut.

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Yusuf Çocuk