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Yusuf Ayhan 91 Yaşında;

Yusuf Ayhan 91 Yaşında;
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Yusuf Ayhan 91 Yaşında;

 Balıkçıl Mahallesinden Durdu ve Hatice Ayhan’ın oğlu, Merhume İsmihan Ayhan’ın eşi, Durdu, Sami, Abdullah, İsrafil, Ayhan, Seren Keven, Fadime Kurt, Hatice Balaban kardeşlerin babası, Duran Ayhan’ın kardeşi, Merhum Samet Keven, Cuma Kurt ve Ömer Balaban’ın kayınbabası, Balıkçıl eski muhtarı Cuma Ayhan, Fatih Ayhan, Mehmet Ayhan, Fikri Ayhan’ın dedeleri, 19 torun ve 10 torun çocuğu Büyükbabası Yusuf Ayhan 17 Şubat 2022 Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi 17 Şubat 2022 Perşembe günü öğlen namazına müteakiben Battal Camisinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Eski Kral Camii karşısı Heleteliler Un Değirmeni yanı kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye Tel: Oğlu Durdu; 0544 414 72 39,

Oğlu Sami;0545 254 51 01,

Oğlu Abdullah;0544 645 05 36,

Oğlu İsrafil;0542 833 76 36

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Yusuf Ayhan 91 Yaşında
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