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Yunus Bergin 55 yaşında

Yunus Bergin 55 yaşında
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Yunus Bergin 55 yaşında

Gökçek (Kökez) mahallesinden Namı Diyar ( Kara Mammo Küpeli Mamo) Mehmet ve Fındık Bergin'in oğlu Zeliha, Sabiha, Asiye, Gülten, Gülay, Şaziye, Sariye, Münevver, Funda,  Erol, Yakup, Sinan , Latif kardeşlerin kardeşi Celil, Nurullah ve İrem kardeşlerin babası Yunus Bergin İstanbul'da vefat etmiştir 

Cenazesi yarın öğlen namazından sonra namazı kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecektir.

Taziye için telefonlar 

0532 456 44 85 Yakup kardeşi

0541 510 40 26 Sinan kardeşi 

0539 895 10 14 kardeşi

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