Yunus Bergin 55 yaşında
Gökçek (Kökez) mahallesinden Namı Diyar ( Kara Mammo Küpeli Mamo) Mehmet ve Fındık Bergin'in oğlu Zeliha, Sabiha, Asiye, Gülten, Gülay, Şaziye, Sariye, Münevver, Funda, Erol, Yakup, Sinan , Latif kardeşlerin kardeşi Celil, Nurullah ve İrem kardeşlerin babası Yunus Bergin İstanbul'da vefat etmiştir
Cenazesi yarın öğlen namazından sonra namazı kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0532 456 44 85 Yakup kardeşi
0541 510 40 26 Sinan kardeşi
0539 895 10 14 kardeşi