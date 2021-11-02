Yüksel Doğan 77 yaşında

Güblüce mahallesinden merhum Mehmet, Fadime Doğan ailesinin kızı Gürünlü Hasan Doğan’ın eşi, Mehmet, Cebrail, Nursel, Hacer , Birsel, Gürsel kardeşlerin annesi, merhum Cafer Doğan, Elif, Melek, Hasibe kardeşlerin kardeşi, İsmail, Ayhan ve Ahmet Kara bacanakların kaynanası Yüksel Doğan cenazesi Gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi Dev gross arkasında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Mehmet Doğan 0535 393 04 87
Cebrail Doğan 0541 501 08 42
Allah rahmet eylesin