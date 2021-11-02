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Yüksel Doğan 77 yaşında

Yüksel Doğan 77 yaşında
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Güblüce mahallesinden merhum Mehmet, Fadime Doğan ailesinin kızı Gürünlü Hasan Doğan’ın eşi, Mehmet, Cebrail, Nursel, Hacer , Birsel, Gürsel kardeşlerin annesi, merhum Cafer Doğan, Elif, Melek, Hasibe kardeşlerin kardeşi, İsmail, Ayhan ve Ahmet Kara bacanakların kaynanası Yüksel Doğan cenazesi Gariplik camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi Dev gross arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye  telefonu:

Mehmet Doğan 0535 393 04 87

Cebrail Doğan 0541 501 08 42

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Anahtar Kelimeler:
Yüksel Doğan 77 Yaşında
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Necdet (ZOR) TÜMER MERSİN 4 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Niyazi CERİTLİ 4 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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Ali Akarsu İstanbul 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Mevlüt ÇANAK 4 saat önce

Allah rahmet eylesin!
Kalanların başı sağolsun!

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ADEM KANCI 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Suzan Solak Çıtak 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin sevenlerinin başı sağolsun

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Kemal Götürler 3 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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hatice 3 saat önce

çok iyi komşumuzdu Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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