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Yıldıray Kara 53 yaşında,

Yıldıray Kara 53 yaşında,
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Yıldıray Kara 53 yaşında,
Çiçek mahallesinden Merhum İbiş ve Nergiz Kara ailesinin oğlu,  Durdu Mamet, Ramazan, Zekeriya, Cengiz, Nedim ve Nevzat, kardeslerin kardeşi , Cebrail, Şeyma, Furkan ve Esila kardeşlerin babası, Yıldıray Kara vefat etmiştir. Cenazesi Çiçek mahallesinde öğle namazından sonra  namazı kılınarak Çiçek mahallesi mezarlığına definedilecektir .

Taziye Telefonları:
Ramazan Kara  0507 950 02 66
Durdu Mamet Kara 0544 311 21 41
Cengiz Kara 0543 597 06 52
Nedim Kara 0530 247 62 48
oğlu Cebrail Kara 0 541 850 76 41

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Yıldıray Kara 53 Yaşında
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