Yıldıray Kara 53 yaşında,
Çiçek mahallesinden Merhum İbiş ve Nergiz Kara ailesinin oğlu, Durdu Mamet, Ramazan, Zekeriya, Cengiz, Nedim ve Nevzat, kardeslerin kardeşi , Cebrail, Şeyma, Furkan ve Esila kardeşlerin babası, Yıldıray Kara vefat etmiştir. Cenazesi Çiçek mahallesinde öğle namazından sonra namazı kılınarak Çiçek mahallesi mezarlığına definedilecektir .
Taziye Telefonları:
Ramazan Kara 0507 950 02 66
Durdu Mamet Kara 0544 311 21 41
Cengiz Kara 0543 597 06 52
Nedim Kara 0530 247 62 48
oğlu Cebrail Kara 0 541 850 76 41