Yeter Arslan Sarıçiçek 43 yaşında
Çatova mahallesinden Emekli başkomiser Mehmet Sarıçiçek'in kızı, öğretmen Ahmet Sarıçiçek, Hemşire Zeliha Ceran ve Emine Alkan kardeşlerin kardeşi, Astsubay Hacı Mehmet Arslan'ın eşi, Yeter Arslan Sarıçiçek 30 Eylül 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 01 Ekim 2021 Cuma günü ikindi namazından sonra Çatova Köyünden kalkacaktır. Kur'an-ı Kerim 'i büyükşehir hizmet binası karşısında okunacaktır.
Taziye telefonları:
0505 352 01 65 Ahmet Sarıçiçek
0505 346 55 49 Hacı Mehmet Arslan
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN