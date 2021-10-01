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Yeter Arslan Sarıçiçek 43 yaşında

Yeter Arslan Sarıçiçek 43 yaşında
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Yeter Arslan Sarıçiçek 43 yaşında

Çatova  mahallesinden Emekli başkomiser Mehmet Sarıçiçek'in kızı, öğretmen Ahmet Sarıçiçek, Hemşire Zeliha Ceran ve Emine Alkan kardeşlerin kardeşi,  Astsubay Hacı Mehmet Arslan'ın eşi, Yeter Arslan Sarıçiçek  30 Eylül 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.  

Cenazesi 01 Ekim 2021 Cuma günü  ikindi namazından sonra Çatova Köyünden kalkacaktır. Kur'an-ı Kerim 'i büyükşehir hizmet binası karşısında okunacaktır.

Taziye telefonları:
0505 352 01 65 Ahmet Sarıçiçek 
0505 346 55 49  Hacı Mehmet Arslan

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Anahtar Kelimeler:
Yeter Arslan Sarıçiçek 43 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ali Akarsu İstanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Niyazi CERİTLİ 5 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Ali GÖZÜKARA 4 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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