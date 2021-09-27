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Yemliha Demirci 78 yaşında

Yemliha Demirci 78 yaşında
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Yemliha Demirci 78 yaşında

Büyükyapalak mahallesinden  TKİ emekli Fatma Demirci'nin eşi, Tebernüş, Belediyeden emekli Müslüm, pazarcı esnafı Süleyman, öğretmen Şazenuş, Fadime, Zeynep, Elbistan Alfa Temizlik sahibi Zahide Dere, Doktor Hatice kardeşlerin babası, Selahaddin Aytaç, Memet Kılıç, Cengiz Dere, Yunus Akbaş bacanakların kayınbabası Pala Dayı  lakabıyla anılan Yemliha Demirci vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazından sonra İncecik mahallesinde namazı kılınarak incecik mahallesine defnedilecektir. Kur'an ı Kerim'i Esentepe mah. Darende cad. 3 saglık ocağı karşısı Umut eczanesi yanında okunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Yemliha Demirci 78 Yaşında
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Kemal Götürler 4 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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M gülbay çanakkale 4 saat önce

Merhuma Allah Rahmet etsin mekânı cennet olsun rabbim merhameti ile yargılasın ve taksiratını affetsin Amin

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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Murat KAYRAN 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başta ailesi olmak üzere tüm akrabalarının başı sağolsun.

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DERVİŞ DOĞAN 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hamit Cıngıl 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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