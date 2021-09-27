Yemliha Demirci 78 yaşında
Büyükyapalak mahallesinden TKİ emekli Fatma Demirci'nin eşi, Tebernüş, Belediyeden emekli Müslüm, pazarcı esnafı Süleyman, öğretmen Şazenuş, Fadime, Zeynep, Elbistan Alfa Temizlik sahibi Zahide Dere, Doktor Hatice kardeşlerin babası, Selahaddin Aytaç, Memet Kılıç, Cengiz Dere, Yunus Akbaş bacanakların kayınbabası Pala Dayı lakabıyla anılan Yemliha Demirci vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazından sonra İncecik mahallesinde namazı kılınarak incecik mahallesine defnedilecektir. Kur'an ı Kerim'i Esentepe mah. Darende cad. 3 saglık ocağı karşısı Umut eczanesi yanında okunacaktır.
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum