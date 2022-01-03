Yaşar Kaya
Çoğulhan mahallesi'nden merhum Osman Yılmaz'ın (tüccar Osman ) eşi, merhum Refik Yılmaz, Emekli müftülük personeli Mehmet Yılmaz , Şeker fabrikasından emekli Metin Yılmaz, öğretmen Ferhat Yılmaz, Polis memuru Adem Yılmaz, Hikmet Şentürk ve Bedia Yılmaz'ın anneleri Yaşar Kaya vefat etmiştir . Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Hocazade camii'nde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Yunus Emre mahallesi ayçiçeği sokak çiçekkent D blokta oğlu Mehmet Yılmaz'ın evinde okunacaktır.