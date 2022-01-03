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Yaşar Kaya

Yaşar Kaya
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Yaşar Kaya 

Çoğulhan mahallesi'nden merhum   Osman Yılmaz'ın (tüccar Osman )  eşi, merhum Refik Yılmaz,  Emekli müftülük personeli Mehmet Yılmaz , Şeker fabrikasından emekli Metin Yılmaz, öğretmen Ferhat Yılmaz, Polis memuru Adem Yılmaz, Hikmet Şentürk ve Bedia Yılmaz'ın anneleri Yaşar Kaya vefat etmiştir . Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Hocazade camii'nde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Yunus Emre mahallesi ayçiçeği sokak çiçekkent D blokta oğlu Mehmet Yılmaz'ın evinde okunacaktır.

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