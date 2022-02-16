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Yaşar Kantarcı 73 yaşında

Yaşar Kantarcı 73 yaşında
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Yaşar Kantarcı 73 yaşında

Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum Hacı Reşit ve Hayriye Kantarcı’nın oğlu; Zöhre Kantarcı’nın eşi; Reşit Kantarcı, Reşide Yılmaz ve Ayşegül Köse kardeşlerin babası; Nedim Kantarcı,  Mehmet Kantarcı ve Nermin ile Sevim kardeşlerin abisi; pazar eski esnafı, Yaşar Kantarcı vefat etmiştir. Cenaze namazı ikindi namazının ardından Ulucami’de kılınacaktır.  Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi’nde Çiçek Kent Sitesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonu:

Oğlu Reşat Kantarcı: 0 541 299 76 69

Kardeşi Nedim Kantarcı: 0544 526 56 63

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Yaşar Kantarcı 73 Yaşında
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