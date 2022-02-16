Yaşar Kantarcı 73 yaşında
Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum Hacı Reşit ve Hayriye Kantarcı’nın oğlu; Zöhre Kantarcı’nın eşi; Reşit Kantarcı, Reşide Yılmaz ve Ayşegül Köse kardeşlerin babası; Nedim Kantarcı, Mehmet Kantarcı ve Nermin ile Sevim kardeşlerin abisi; pazar eski esnafı, Yaşar Kantarcı vefat etmiştir. Cenaze namazı ikindi namazının ardından Ulucami’de kılınacaktır. Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi’nde Çiçek Kent Sitesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonu:
Oğlu Reşat Kantarcı: 0 541 299 76 69
Kardeşi Nedim Kantarcı: 0544 526 56 63