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Yaşar Bostan 60 yaşında

Yaşar Bostan 60 yaşında
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Yaşar Bostan 60 yaşında

Kızılcaoba eşraflarından Bostanlar kabilesinden merhum (Bay) Hanifi’nin ve merhume Meryem Bostan'ın oğlu, merhum Bostan’ın yeğeni, Tahsin, Memet, Hatice Uzun ve Şahin Bostan’ın kardeşleri, Mustafa, Meryem Peker, Ahmetcan ve Kürşad Bostan’ın babaları, merhum demirci Hamza’nın damadı, Kazım, Şeyhhamit ve Hikmet Özpolat’ın yeğeni, Serap Yinanç, Sefa, Murat, Ahmet Fatih ve Hanifi Bostan’ın amcası, Doğan Uzun’un kaynı, Ayşe Ergen, Şule Yalçın, Mesut ve İbrahim Uzun’un dayısı, İsmet ve Erdem Günalmış’ın eniştesi, Necati Yeleğen ve Mustafa Sağ’ın bacanağı, Yaşar Bostan vefat etmiştir.

Cenazesi ikini namazından sonra Ulu Camii’nde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Tuncay Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 552 311 96 28 oğlu Mustafa,

0 535 838 23 87 ağabeyi Tahsin.

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Yaşar Bostan 60 Yaşında