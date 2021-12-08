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Yaşar Birer 78 Yaşında

Yaşar Birer 78 Yaşında
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Tepebaşı mahallesinden merhum Mustafa ve Cennet Birer'in oğlu, Ahmet Turan Birer, Cemil Birer'in kardeşi Mustafa, İsmet, Levent, Nejla, Mücella, Canan, Ayşe kardeşlerin babası, merhum Ömer Yönder, çarşı esnaflarından Mehmet Kara, berber Mahmut Görür'ün kayınbabası, Enver Aslan ve merhum Alaaddin Aslan'ın bacanakları, Yaşar Birer vefat etmiştir . Cenazesi 8 Aralık Çarşamba günü öğle namazından sonra Tepebaşı Yeni Camii'nden kılınıp Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.Kur'an-ı Kerim'i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:Oğlu Mustafa  Birer 0543 671 9541

Oğlu İsmet Birer 0536 451 2100

Damadı Mehmet Kara 0542 897 83 75

Damadı Mahmut Görür 0546 545 3267

Kardeşi Cemil Birer 05412530 0175

Bacanağı Enver Aslan 0542 549 85 80

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar Birer 78 Yaşında
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