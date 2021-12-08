Yaşar Birer 78 Yaşında

Tepebaşı mahallesinden merhum Mustafa ve Cennet Birer'in oğlu, Ahmet Turan Birer, Cemil Birer'in kardeşi Mustafa, İsmet, Levent, Nejla, Mücella, Canan, Ayşe kardeşlerin babası, merhum Ömer Yönder, çarşı esnaflarından Mehmet Kara, berber Mahmut Görür'ün kayınbabası, Enver Aslan ve merhum Alaaddin Aslan'ın bacanakları, Yaşar Birer vefat etmiştir . Cenazesi 8 Aralık Çarşamba günü öğle namazından sonra Tepebaşı Yeni Camii'nden kılınıp Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir.Kur'an-ı Kerim'i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:Oğlu Mustafa Birer 0543 671 9541
Oğlu İsmet Birer 0536 451 2100
Damadı Mehmet Kara 0542 897 83 75
Damadı Mahmut Görür 0546 545 3267
Kardeşi Cemil Birer 05412530 0175
Bacanağı Enver Aslan 0542 549 85 80