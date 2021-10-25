Yahya Arpacı 68 Yaşında
Karaelbistan mahallesinden Bayram ve Nazlı Arpacı ailesinin oğlu, Mustafa Karaca'nın damadı, Necati, Ali, Mehmet, Hakim, Aydın, Nesibe, Gülhane, Asuman ve Emiş Arpacı kardeşlerin abisi, Ali, Bayram, Yemliha, İftar, Hatice, Fadime ve Aysun kardeşlerin babası, Mehmet Doğan, Mehmet Özdemir, Mehmet Teke ve Duruş. Kaplan bacanakların kayınbabası Yahya Arpacı 25 Ekim 2021 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Karaelbistan mahallesi 2.nci Trafik ışıkları yani kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
0 553 598 94 70 oğlu Ali
0 542 846 26 20 oğlu Yemliha
0 544 574 01 25