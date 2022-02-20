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Veysel Demirel 82 yaşında

Veysel Demirel 82 yaşında
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Elbistan Güneşli Mahallesinden Merhum Durdu Mehmet ve Zöhre'nin Oğlu Mehmet, Asım Akat Hatice Bozkurt, Fadime Bilgi, Yüksel Çalışıcı, Rahime Evren, Mürüvvet Türkdağlı, kardeşlerin kardeşi Nimet Demirel'in eşi, Semra, Samet, Kamer, Hüseyin, Fikret, Zöhre ve Metin Kardeşlerin Babası, Sefa Demirel, Ali Sular, Öztürk Türen Bacanakların Kayınbabası Eski 45 Evler Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Veysel Demirel  16 Şubat 2022 Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi Mersin Akbelen Şehir Mezarlığına defnedilmiştir .

Taziye İçin Telefonlar

Oğlu Samet Demirel 

0536 780 54 40

Oğlu Hüseyin Demirel

0534 822 75 93 

Damadı Sefa Demirel

0505 383 46 74

Kızı Kamer sular 

0536 249 67 43

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ADEM KANCI 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet pamir (izmir) 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

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SAİT ANTEPLİOGLU 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Ali Akarsu İstanbul 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Asım İnanç 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi insandı elbistanın eski şöförlerindendi praga kamyonu vardı tamirini belediyenin arkasında söker takar yapar çalıtırırdı Allah rahmetiyle muamele etsin

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 4 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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DERVİŞ DOĞAN 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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