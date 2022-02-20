Veysel Demirel 82 yaşında

Elbistan Güneşli Mahallesinden Merhum Durdu Mehmet ve Zöhre'nin Oğlu Mehmet, Asım Akat Hatice Bozkurt, Fadime Bilgi, Yüksel Çalışıcı, Rahime Evren, Mürüvvet Türkdağlı, kardeşlerin kardeşi Nimet Demirel'in eşi, Semra, Samet, Kamer, Hüseyin, Fikret, Zöhre ve Metin Kardeşlerin Babası, Sefa Demirel, Ali Sular, Öztürk Türen Bacanakların Kayınbabası Eski 45 Evler Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Veysel Demirel 16 Şubat 2022 Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi Mersin Akbelen Şehir Mezarlığına defnedilmiştir .
Taziye İçin Telefonlar
Oğlu Samet Demirel
0536 780 54 40
Oğlu Hüseyin Demirel
0534 822 75 93
Damadı Sefa Demirel
0505 383 46 74
Kızı Kamer sular
0536 249 67 43
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun