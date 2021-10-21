Vesile Mor 83 yaşında

Afşin ilçesinden merhum Ali ve Fadime Demir’in kızı; merhum Ali, Adil Mor’un eşi, Afşin ilçesinden merhum Ali Kemal, Demir’in kız kardeşi, Gülşen, emekli Jandarma Albay Ömer Lütfu, Özer ve Ayşe kardeşlerin annesi, makine mühendisi Mehmet, Özel Harekât Polisi Adil ve Abdullah’ın babaanneleri, İlçe Sağlık personeli Fatih, Sercan ve Ahmet’in anneanneleri, belediyeden emekli Hacı Mehmet Aydın ve Hüseyin Yeşiloğlu bacanakların kayınvalidesi Vesile Mor vefat etmiştir.

Cenazesi 21 Ekim 2021 Perşembe günü ikindi namazından sonra Ulu Camii'nde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi meteoroloji arkasında okunacaktır.

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oğlu Ömer 0505 396 54 41

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