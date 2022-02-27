Vesibe Köşker 80 yaşında

Vesibe Köşker
Ebubekir Ağalar kabilesinden merhum Hacı Bektaş Önal'ın kızı, Hasan Ağalar kabilesinden; merhum Hüseyin Köşker'in eşi, Muzaffer, Gürdal, merhum Lutfu, Yusuf ve Özlem kardeşlerin anneleri, çarşı esnaflarından Oğuzhan Göztaşı'nın kayınvalidesi, Fadime, merhum Meliha, Mehmet, merhum Yaşar, merhum Baki, kasap Kadir, Cezvanur, merhum Güngör, öğretmen Şengül, Bekir, Gazi, Gönül, Adil Önal kardeşlerin kız kardeşleri Vesibe Köşker vefat etmiştir.
Cenazesi 27 Şubat Pazar günü öğle namazından sonra Ekinözü Merkez Camii’nde kılınarak Ekinözü Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü Taziye Evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Muzaffer:0507 252 74 85
Oğlu Gürdal:0507 991 87 83
Oğlu Yusuf:0535 886 35 16
Damadı Oğuzhan:0543 310 43 88