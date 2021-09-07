Ürfü Pektaş 59 yaşında

Aslen Darendeli olup Elbistan’da ikamet eden esnaftan Hakkı, Senem, Şefika, Zübeyde, Yemliha ve İbrahim Pektaş kardeşlerin kardeşi, Kadir Doğanay ve Hayrullah Kancı'nın kaynı, Harun Hüseyin Mehmet ve Ahmet Pektaş'ın amcası, İlyas ve Mehmet Pektaş kardeşlerin babası, Ürfü Pektaş vefat etmiştir. Cenazesi 8 Eylül Çarşamba günü öğle namazından sonra Esentepe Yeşilova Camii’nde kılınarak Esentepe Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Esentepe Mahallesin kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 538 566 38 35 kardeşi Hakkı,

0 535 200 06 29 kardeşi Yemliha,

0 537 770 42 43 kardeşi İbrahim,

0 553 110 25 84 oğlu İlyas,

0 544 807 38 78 oğlu Mehmet,

0 535 200 06 59 yeğeni Harun,

0 536 896 21 06 yeğeni Hüseyin.