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Ümmühani Altun 75 yaşında

Ümmühani Altun 75 yaşında
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Türkören mahallesinden Kamo ve Rahime Altun’un ailesinin kızı, Ahmet Mutlu'nun eşi, Hasan Altun, Hacı Altun ve Maraş'lı Mehmet Altun kardeşlerin bacısı, Bülent Mutlu, Sıddık Altun, Faik Altun ve Hasan Altun kardeşlerin annesi, Ümmühani Altun  26 Mart 2022 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Mart 2022 Pazartesi günü öğle namazından sonra Türkören mahallesinde toprağa verilmiştir. 

Kur'an-ı ve Taziyesi Şeker Fabrikası yanı oğlu Bülent Mutlu'nun evinde okunmaktadır.

30 Mart 2022 Çarşamba günü Bülent Mutlu evinde Mevlüd-ü Şerif okunacaktır. 

Taziye için telefon : 

0 530 685 17 78 oğlu Bülent Mutlu 

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Anahtar Kelimeler:
Ümmühani Altun 75 Yaşında
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DERVİŞ DOĞAN 20 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Rüsdem Demireğen 19 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah başınız sağ olsun

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Niyazi CERİTLİ 19 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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B. Kilinc 19 saat önce

Rahmetli Ümmühan atmalı kasanli koyunden merhum Ahmet Mutlu'nun esidir. Shell petrol çalışani bulent Mutlu'nun annesidir.

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Ali Akarsu İstanbul 18 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Bahittin Saykın ALMANYA 17 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Osman EFEOGLU 15 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun inşAllah başınız sağolsun

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR V BİSLT 15 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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