Ümmühani Altun 75 yaşında

Türkören mahallesinden Kamo ve Rahime Altun’un ailesinin kızı, Ahmet Mutlu'nun eşi, Hasan Altun, Hacı Altun ve Maraş'lı Mehmet Altun kardeşlerin bacısı, Bülent Mutlu, Sıddık Altun, Faik Altun ve Hasan Altun kardeşlerin annesi, Ümmühani Altun 26 Mart 2022 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Mart 2022 Pazartesi günü öğle namazından sonra Türkören mahallesinde toprağa verilmiştir.
Kur'an-ı ve Taziyesi Şeker Fabrikası yanı oğlu Bülent Mutlu'nun evinde okunmaktadır.
30 Mart 2022 Çarşamba günü Bülent Mutlu evinde Mevlüd-ü Şerif okunacaktır.
Taziye için telefon :
0 530 685 17 78 oğlu Bülent Mutlu
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN