Türkan Tatar 62 yaşında,
Anbarcık mahallesinden olup Zahire Pazarı esnaflarından Sait Mehmet Tatar'ın eşi,Hüseyin ve Şükriye Batmaz ailesinin kızı, Bayram, Paşa, Nedim, Murat ve merhum İlhan Tatar kardeşlerin annesi, Hacı, Salih, Gani, Fatoş, Nurten, Şükür, Aynur ve Serap kardeşlerin ablası, Türkan Tatar 15 Eylül 2021 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün öğlen namazından sonra Söğütlü yeni Camiinde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.
Kur'an-ı ve Taziyesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar :
0 530 775 69 01 oğlu Paşa Tatar
0 537 867 66 69 oğlu Nedim Tatar