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Türkan Maraşlı 71 yaşında

Türkan Maraşlı 71 yaşında
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Türkan Maraşlı 71 yaşında

Merhume Hacı Elif ve Merhum Hacı Ali Yekreç'in kızları, emekli öğretmen Aziz Maraşlı'nın eşi, öğretmen Ercan Maraşlı, Albay Mustafa Maraşlı, mühendis Hakan Maraşlı, mühendis Haceli Maraşlı kardeşlerin anneleri, Selma, Sevil, Leyla ve Betül Maraşlı gelinlerin kayınvalideleri, merhume Fadime Çakır, Nevin Dumlupınar, Hatun Özcan, Mukadder Eser ve Sevgi Elbozan'ın kız kardeşleri, berber Yaşar, emekli noter başkatibi Hikmet Maraşlı'nın yengeleri, Türkan Maraşlı, vefat etmiştir.

Cenazesi 5 Eylül 2021 Pazar günü Ulu Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Pınar 3 Sokak Altınnehir konutları kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar:

Ercan Maraşlı 0 506 284 11 74

Mustafa Maraşlı 0 542 825 94 36

Hakan Maraşlı 0 535 555 03 98

Haceli Maraşlı 0 533 571 58 33

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Anahtar Kelimeler:
Türkan Maraşlı 71 Yaşında
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Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN 3 gün önce

Uzak değil ölüm yakın bütün kullara güzel ölüm nasip etsin Allah bütün insanlara, mekânımız cennet olsun kabrimiz iman dolsun Allahın huzurunda günahlarımız af olsun başımız sağ olsun. Ayhan DUMLUPINAR / SAMSUN

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Sevgi & Sabri Elbozan 2 gün önce

Sevgili ablamızı kaybettik dualarını esirgemeyen tüm eş dost ve akrabalarımız dan Allah razı olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.

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Sait Anteplioglu 5 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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NECDET DEĞİRMENCİOĞLU 5 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

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Niyazi CERİTLİ 5 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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Mehmet cırık 5 gün önce

Rabbim mekanını nuru cennet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bodrum

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HÜSEYİN ÖNAT 5 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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