Çolaklar kabilesinden merhum Mehmet ve Münire Akkan'ın oğlu, merhum Adliye başkatibi Recep ve Meliha Edevler'in damadı , Mustafa Akkan ve Yıldız General'in ağabeyi, sağlık memuru Salim Akkan,Albay Tamer Akkan, Münire Erdem ve Çiğdem Turan'ın babaları, Mehmet Edevler'in eniştesi, Lami General'in kayınbiraderi, Ömer Vural ve Halit Antepli'nin bacanakları, merhum Salim Kuzdan, Bülent Erdem ve Rafet Turan'ın kayınbabaları emekli polis memuru Tuncer Akkan vefat etmiştir. Cenazesi 7 Kasım 2021 Pazar günü ikindi namazından sonra Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim Yeşilyurt mahallesi Esenyurt cad. Yüksel City c blokta okunacaktır. Taziye telefonu kardeşi Mustafa Akkan 0505 739 09 19 oğlu Tamer Akkan 0505 660 72 64 oğlu Salim Akkan 0506 604 96 43 damadı Bülent Erdem 0505 351 26 89 damadı Rafet Turan 0505 442 36 10