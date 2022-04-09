Tevfik Özdursun 98 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden, merhum Fethiye Özdursun’un eşi, şeker fabrikasından emekli Çetin, çarşı esnaflarından Metin ve Hacıahmet Özdursun, Hayriye Çelen ve Sebiyla Bağcı’nın babaları, sosyolog Gökhan, mühendis Emin, mühendis Tevfik Furkan, avukat Yakup Özdursun ve gayrimenkul değerleme uzmanı Sercan Aydın, Münevver Aydın’ın dedeleri Tevfik Usta namı ile anılan Tevfik Özdursun vefat etmiştir.
Cenazesi 9 Nisan Cumartesi ikindi namazından sonra Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-I Kerim’i Yakupoğlu Ekmek Fabrikası Karşısı Obakent Sitesinde Okunacaktır
Taziye için telefonlar:
Çetin Özdursun 0 546 542 86 86
Metin Özdursun 0 542 725 88 95
Hacı Ahmet Özdursun 0 541 399 99 02