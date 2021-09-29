Tenzile Sezer 62 yaşında

Kızılcaoba mahallesi Zedeliler kabilesinden merhum (Kamyon Mamet) Mehmet Zedeli'nin kızı ; Hacıefendiler kabilesinden merhum emekli İmam Hatip Hafız Ali Sezer'in eşi; Emine, Halime, Tuğba ve Mustafa Sezer kardeşlerin annesi, Ahmet ve Recep Zedeli'nin yeğenleri ; Davut Zedeli, Merhum İsmet Zedeli, Şıhhamit Zedeli, Nejla Zedeli, Merhume Sariye Köker ve Hacer Sevinçler'in kardeşi, Hayri Güner, Osman Kara ve Ali Polat'ın kayınvalidesi; Durmuş Köker, İbrahim Zedeli, Kemalettin, Ahmet ve Emin Sevinçler'in teyzesi Tenzile Sezer vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Eylül 2021 Çarşamba günü ikindi namazından sonra Ulu Camii'nde namazı kılınarak Türkköyü Mezarlığı'na defnedilecektir. Kur'an-ı ve taziyesi Site yol kavşağı Uğur Camii civarında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları

Oğlu Mustafa Sezer : 0546 273 06 03

Kardeşi Şıhhamit Zedeli : 0541 101 47 46

Damadı Hayri Güner : 0542 333 09 19