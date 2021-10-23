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Tebernuş Şahin 78 yaşında

Tebernuş Şahin 78 yaşında
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Güvercinlik mahallesinden merhum Ali Osman ve Rukiye Şahin’in oğlu; merhume Muhlise Şahin’in eşi; Gökşin, Mehmet , Figen ve Funda kardeşlerin babası, Mehmet, Necip, Mükremin, Kadir ve Salim Şahin’in , Yeter, Güldane, Urukya, Derya, Meliha ve merhume Ayşe kardeşlerin abisi Tebernuş Şahin vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Güvercinlik camiinde namazı kılınarak Güvercinlik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre mahallesi Gaye Sok.  A101 arkası  Karanfil sitesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonları:

Mehmet Şahin 0542 598 04 73

Mükremin Şahin 0542 422 43 89

Kadir Şahin 0543 516 46 46

Vedat Şahin 0507 197 34 13

Salim Şahin 0542 285 83 26

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Tebernuş Şahin 78 Yaşında
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