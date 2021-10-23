Tebernuş Şahin 78 yaşında

Güvercinlik mahallesinden merhum Ali Osman ve Rukiye Şahin’in oğlu; merhume Muhlise Şahin’in eşi; Gökşin, Mehmet , Figen ve Funda kardeşlerin babası, Mehmet, Necip, Mükremin, Kadir ve Salim Şahin’in , Yeter, Güldane, Urukya, Derya, Meliha ve merhume Ayşe kardeşlerin abisi Tebernuş Şahin vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Ekim 2021 Cumartesi günü öğle namazından sonra Güvercinlik camiinde namazı kılınarak Güvercinlik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre mahallesi Gaye Sok. A101 arkası Karanfil sitesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonları:
Mehmet Şahin 0542 598 04 73
Mükremin Şahin 0542 422 43 89
Kadir Şahin 0543 516 46 46
Vedat Şahin 0507 197 34 13
Salim Şahin 0542 285 83 26