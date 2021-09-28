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Taşo Taşolar 68 yaşında,

Taşo Taşolar 68 yaşında,
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Taşo Taşolar 68 yaşında,

Elbistan Fakıoğlu mahallesinden merhum Mehmet ve Emine Taşolar ailesinin oğlu, Hasan Akçay'ın damadı, emekli Orman Müh.Fevzi Taşolar, Fadime, merhum Hasan, Öğretmen Yemliha, Müncife, Ziraat Müh.Turgay, Elek. Müh. Turgut, Uzm.Dr.Oktay ve Neriman Taşolar kardeşlerin kardeşi, Gökhan, Öğretmen Hakkı, Alper ve Merve kardeşlerin babası, Ayhan ve merhum Orhan Akçay'ın eniştesi, ikamet ettiği Bursa'da vefat etmiştir.

Cenazesi Bursa Barbaros Camiinde ikindi namazından cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye için telefonlar 

0 533 365 70 06 Turgut Taşolar

0 506 351 61 07 Yemliha Taşolar

0 535 943 50 46 

0 505 387 08 25 Hakkı  

0 532 716 45 22 Alper  Taşolar 

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Anahtar Kelimeler:
Taşo Taşolar 68 Yaşında
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