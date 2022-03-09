Sultan Koyun

Ekinözü Yeniköy mahallesi eski muhtarlarından (Şalvarlı) Memet Koyun'un eşi, merhum Yusuf ,Erol , Elbistan Adliye personeli Fehmi ,Nezfettin, Cuma,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İmdat ve Mehmet Koyun kardeşlerin anneleri ; merhum Ali ,Abdurrahman, Remzi ve merhum Baki Güzel kardeşlerin ablaları;Kasım Gök,Yunus Şahin,Saffet Polat, Kürşat Kılıç,İbrahim Demirci ve Adem Koyun'un kayınvalideleri; çarşı esnaflarından Çağrı Giyim ve Çağrı Mobilya'nın dayılarının eşi Sultan Koyun vefat etmiştir. Cenazesi 07 Mart 2022 Pazartesi günü Ulu camiinde namazı kılınarak öğle namazından sonra Gariplik (Köprübaşı) mezarlığına defnedilmiştir. Kur'an ve taziyesi Battalgazi mahallesi Orhangazi caddesinde ikamet eden büyük oğlu Erol Koyun'un evinde okunmaktadır.