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Süleyman Bilen

Süleyman Bilen

Süleyman Bilen
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Karahüyük Mahallesinden merhum Yusuf ve Cennet Bilen’in oğlu Türkan, Fadime, Hasan, Yakup, Hatice, Mendufanın kardeşi, Yusuf, Emrah, Hilal, Tuncay ve Sibel Bilen’in babası Hafız Süleyman Bilen vefat etmiştir. Cenaze namazı 14 Kasım Pazar günü Karahüyük Mahallesinde defnedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Yunus Emre Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için
Oğlu Yusuf Bilen: 0 546 404 40 89

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