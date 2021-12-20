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Şükrü Yaman 65 yaşında

Şükrü Yaman 65 yaşında
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Şükrü Yaman 65 yaşında

Alemdar Mahallesinde Hasan, Yeter Yaman Ailesinin oğlu, Serkan, Erkan ve Hasan Basri’nin babası İbrahim, Bedri, Hüseyin Yaman’ın kardeşleri, EÜAŞ personeli Hasan, Fatih Polis memuru Turan, Emekli Astsubay Bekir Yaman kardeşlerin amcası, Emekli Öğretmen Şükrü Yaman vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazından sonra Boğaziçi Camiinde namazı kılınarak Kahramanmaraş Tekerek mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonu :

Serkan Yaman 0542 363 46 46,

Erkan Yaman 0507 163 31 46,

Hasan Basri Yaman 0553 569 12 83,

abisi İbrahim Yaman 0542 430 18 96

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Anahtar Kelimeler:
Şükrü Yaman 65 Yaşında
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